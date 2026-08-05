Nel giorno di Milan-Inter a Perth, Brookfield Place è il punto di riferimento della community nerazzurra durante l’Internazionale Summer Tour: la fan zone dell’Inter, luogo di incontro e condivisione per i tifosi arrivati dall’Australia e da tutta l’Asia per vivere da vicino l’esperienza nerazzurra.

A rendere ancora più speciale la giornata del derby, la presenza di due leggende interiste: il Vice President Javier Zanetti e Christian Vieri. I due campioni hanno incontrato i tifosi in una giornata ricca di emozioni, accompagnata dalla presenza dei trofei del Double, protagonisti dei momenti di festa e delle fotografie dei presenti.

La giornata è iniziata con un pranzo insieme ai tifosi, durante il quale Zanetti e Vieri hanno partecipato a una sessione di Q&A, ripercorrendo la loro esperienza in nerazzurro, raccontando aneddoti, ricordi e le emozioni vissute con la maglia dell’Inter. Un momento di forte connessione con la community interista presente a Perth, tra passato, presente e la passione che continua a unire tifosi in tutto il mondo.

Nel pomeriggio, prima del calcio d’inizio del derby in programma all’Optus Stadium, Brookfield Place ha ospitato un Meet & Greet dedicato ai tifosi. Zanetti e Vieri hanno incontrato i sostenitori nerazzurri tra foto, autografi e sorrisi, regalando un ricordo speciale a tutti i presenti in attesa della grande sfida contro il Milan.