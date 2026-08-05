Nahuel Molina è sempre più vicino a vestire i colori giallorossi della Roma. La notizia arriva da diversi media, tra cui il canale Youtube di Fabrizio Romano. L'esterno argentino è pronto a trasferirsi nella capitale per 13 milioni di euro più 4 di bonus. 

Del laterale oggi in forza all'Atletico Madrid e in passato visto anche nell'Udinese in Serie A si era parlato anche come di un possibile obiettivo dell'Inter tra i tanti citati nelle ultime settimane.

Sezione: News / Data: Mer 05 agosto 2026 alle 10:20
Autore: Antonio Di Chiara
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