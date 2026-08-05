Non accenna a placarsi lo scontro tra Sebastiano Esposito e il Cagliari. Come riportato poco fa da Nicolò Schira sui suoi canali social, infatti, l'attaccante ha mandato tramite legali un certificato medico al Cagliari valido dal 2 al 12 agosto per motivi di stress. Il Cagliari ha risposto chiedendo per oggi una visita medica, ma il giocatore sembra intenzionato a non presentarsi, pur consapevole che potrebbe così subire una decurtazione del 20% sullo stipendio di agosto e successivamente anche una richiesta al Consiglio di Garanzia del Coni per sospendere l'intero stipendio mensile.

L'ultimo step sarebbe la sospensione del contratto, ma sembra improbabile. Quasi impossibile, però, è pensare di rivedere Esposito con la maglia del Cagliari. L'Inter, va ricordato, ha diritto al 40% sulla futura rivendita.