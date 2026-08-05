Il futuro di Cristian Romero e di Benjamin Pavard sembra sempre più legato a doppio filo. Secondo Sport Mediaset, infatti, è più vicina l'intesa tra Inter e Tottenham per il difensore centrale argentino, così come è più vicina quella col giocatore. Serve però un'usicta nel reparto arretrato.

Ad oggi il problema legato a Pavard è che non ci sono offerte. Il francese resta quindi sotto valutazione, oggi avrà una nuova opportunità nel derby a Perth per risalire la china: ha già segnato un gol contro il Manchester City.