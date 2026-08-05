Il futuro di Cristian Romero e di Benjamin Pavard sembra sempre più legato a doppio filo. Secondo Sport Mediaset, infatti, è più vicina l'intesa tra Inter e Tottenham per il difensore centrale argentino, così come è più vicina quella col giocatore. Serve però un'usicta nel reparto arretrato.
Ad oggi il problema legato a Pavard è che non ci sono offerte. Il francese resta quindi sotto valutazione, oggi avrà una nuova opportunità nel derby a Perth per risalire la china: ha già segnato un gol contro il Manchester City.
Inter, capitolo Romero. Intesa più vicina sia con il Tottenham che con il giocatore, ma serve prima un'uscita dietro. Pavard era l'indiziato numero uno, ma non ci sono offerte. Il francese resta oggetto di valutazione dell'Inter dopo un buon precampionato. @sportmediaset— Orazio Accomando (@OAccomando91) August 5, 2026
Autore: Antonio Di Chiara
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