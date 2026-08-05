Con Matteo Ruggeri e Nahuel Molina che dovrebbero lasciare la squadra per raccogliere fondi – condizione necessaria prima di poter effettuare il prossimo acquisto – l'Atletico Madrid ha già le idee chiare sul suo prossimo obiettivo: ingaggiare Cristian Romero. Il difensore centrale argentino di 28 anni è da tempo un obiettivo del club, che aveva già provato ad acquistarlo la scorsa stagione, e anche di Diego Simeone, che lo tiene d'occhio da tempo. Ma questa volta potrebbe essere l'occasione giusta. Il club del Metropolitano sta già preparando la sua prima offerta al Tottenham, intorno ai 30 milioni di euro. Ha un vantaggio: il difensore, che ha la garanzia del Tottenham di lasciarlo partire e un'opzione anche dall'Inter, vuole vestire la maglia biancorossa.

Cessioni utili

L'Atletico, quindi, sta già facendo i calcoli necessari per concretizzare l'operazione. Le cessioni dei due esterni, oltre a garantire fondi, libererebbero anche spazio salariale per poter ingaggiare Cuti, uno dei giocatori più pagati del Tottenham. Dopo essere stato l'unica e principale richiesta di Simeone la scorsa estate, e dopo che il suo acquisto è saltato perché l'Atletico non ha pagato i circa 55 milioni di euro che il Tottenham chiedeva, il nazionale argentino è di nuovo la priorità assoluta in termini di nuovi acquisti, anche se Nico Gonzalez non è stato dimenticato.

Sogno Atletico Madrid

Sebbene anche l'Inter stia lavorando per ingaggiarlo, avendo presentato un'offerta di 35 milioni di euro al Tottenham più 5 milioni di bonus, la priorità di Romero, secondo Marca, rimane giocare a Madrid. Infatti, dopo che il suo trasferimento al Metropolitano è saltato e ha firmato un lucroso rinnovo di contratto con il Tottenham fino al 2029, il difensore centrale ha inserito una clausola speciale nel suo contratto in caso di offerta da parte di uno dei club più importanti della Liga. Allo stesso modo, il pilastro dell'Argentina campione del mondo non ha mai nascosto il suo desiderio di giocare sotto la guida di Simeone (lo aveva lasciato intendere anche nella partita di Champions League della scorsa stagione), il che ha permesso all'Atletico di continuare ad alimentare il proprio interesse per un suo eventuale ritorno.

Pronta l'offensiva

Infatti, con il Tottenham disposto a lasciarlo partire quest'estate e una cifra di vendita fissata intorno ai 40 milioni di euro, l'Atletico Madrid crede che si prospetti una vera e propria battaglia. Per questo Mateu Alemany, sul punto di concludere le cessioni, ha già pronta una tabella di marcia per portare a casa un difensore centrale che non solo completi la rosa a quattro (si presume che l'avventura di José Giménez al club debba giungere al termine), ma che migliori anche significativamente il reparto difensivo. Questa offensiva, in breve, mira a realizzare l'ambizione di lunga data di Cristian Romero, che a sua volta, sempre secondo Marca, attende con impazienza la concretizzazione del suo sogno.