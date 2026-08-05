Si sono svolti ieri mattina a Milano i funerali di Franco Baresi, campione che per tutta la carriera da calciatore ha vestito solo una maglia, quella del Milan. All'ultimo saluto erano presenti anche i dirigenti dell'Inter, Beppe Marotta e Piero Ausilio, così come Beppe Bergomi, che di Baresi è stato avversario ma anche compagno di squadra in nazionale.

Oggi sulla Gazzetta dello Sport, Giovanni Galli spiega perché Baresi era così rispettato anche dagli avversari. "Sta scherzando? Io non ho mai sentito da un rivale una brutta parola su Baresi. Calciatori come lui o Maldini non hanno difetti, non si possono criticare o attaccare in alcun modo. Per questo immagino che pure tanti tifosi di altre squadre abbiano pianto in questi giorni di lutto".