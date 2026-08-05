Di giorno in giorno, cresce in Marco Palestra la convinzione di aver fatto la scelta giusta accettando il trasferimento al Chelsea, club che l'ex giocatore di Cagliari e Atalanta ha preferito all'Inter, nonostante la corte serrata dei nerazzurri: "La Premier League è un mondo bellissimo perché c'è un'intensità altissima e c'è tanta fisicità - le sue parole a Sky Sport dopo l'amichevole contro la Juve -. Mi sento bene. Devo ringraziare lo staff, il mister e i compagni perché fin dal primo giorno sono stati bravissimi ad aiutarmi in tutto, sia dentro che fuori dal campo. E' stato tutto perfetto dal punto di vista dell'organizzazione. Sto bene, sono contento. Non vedo l'ora di iniziare a giocare il campionato inglese, mi entusiasma. Tutte le partite sono bellissime da giocare, contro qualsiasi squadra. Sarà bellissimo, non vedo l'ora di iniziare".
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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