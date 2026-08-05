Cristian Romero resta uno dei giocatori a cui l'Inter guarda per rafforzare la rosa a disposizione di Cristian Chivu, ma per i nerazzurri resta l'insidia delle concorrenti alla finestra. Secondo Tuttosport c'è infatti il pericolo di un sorpasso, come accaduto per Palestra alcune settimane fa.

"Anche in questo caso esiste il pericolo di un sorpasso sull’Inter da parte di una nuova pretendente, l’Atletico Madrid - si legge sul quotidiano - L’insidia è reale, visto che l’ex Genoa e Atalanta è una esplicita richiesta di Simeone. I “Colchoneros”, che cederanno Giménez – e chi lo sa che eventualmente, dopo svariati incastri di mercato, l’uruguaiano a fine agosto non torni di moda per l’Inter – e proveranno a piazzare anche Molina e Ruggeri, potrebbero insomma davvero andare all-in sul difensore del Tottenham".