Con Stones ancora in vacanza e Provedel vice di Martinez, resta Stankovic l'unico nuovo volto dell'estate nerazzurra sul quale concentrare l'attenzione e la curiosità tipiche di questo periodo.

Il mercato dell'Inter stenta a decollare - sia in entrata che in uscita - e anche oggi, contro il Milan a Perth, proprio il figlio di Dejan sarà l'osservato speciale. Per Romero, Jones e l'esterno destro, invece, l'appuntamento è solo rinviato. Forse.