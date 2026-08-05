L'Inter non cerca di rinforzare solo la prima squadra, ma lavora anche per aggiungere qualità al settore giovanile, dalla U23 in giù. Tra i giovani monitorati con grande interesse c'è Abdul Alim Compaore, uno dei giovani calciatori che sta accendendo il mercato estivo in Serie A. Mediano dell'Hellas Verona, sta scatenando una vera e propria asta questa estate, dopo un'ottima stagione nella U17 scaligera con cui ha collezionato 24 presenze diventando un punto di riferimento per la propria squadra. A queste si aggiungono 4 gettoni giocati con la selezione Under 18 e la presenza nella lista della Nazionale Italiana U17.

Il club nerazzurro ha mosso passi concreti chiedendo informazioni dettagliate sulla situazione del ragazzo, con l'intento di anticipare la Roma che si è già fatta avanti sfruttando il nuovo responsabile del settore giovanile Massimo Margiotta, che conosce benissimo Compaore avendolo portato a Verona dal Brescia nel 2025. Nelle ultime ore, inoltre, si registra un deciso inserimento del Milan, pronto a inserirsi nella corsa per assicurarsi uno dei prospetti classe 2009 più pronti del panorama nazionale.