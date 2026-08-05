"E' importante non aver perso, ma ciò che conta di più è migliorare come squadra. Abbiamo iniziato molto bene, pressando molto bene, ma l'Inter ha tanta esperienza e ha capito subito il nostro piano gara. Abbiamo sofferto a fine primo tempo e a inizio ripresa, poi siamo migliorati con la palla e senza palla. E' stato un buon test, ho bisogno di vedere tutti i giocatori". Questo il commento a caldo di Ruben Amorim, a Sky Sport, dopo il derby amichevole di Perth pareggiato dal suo Milan contro l'Inter.

Si stanno vedendo le tue idee?

"Si può vedere come vogliamo recuperare il pallone velocemente, stiamo provando a costruire da dietro senza prendere i rischi che avevamo preso contro il Celtic. Dobbiamo lavorare".

Cosa ne pensi di Leao?

"L'ho già detto in precedenza: se sei un giocatore che gioca per il Milan, sei fortunato. Ma è solo un giocatore in più nella squadra, il focus è sulla prestazione di gruppo. Vale per tutti gli altri. Sto vedendo una squadra che lotta".

In cosa vuoi che migliori la squadra?

"In tutto, soprattutto quando abbiamo la palla. C'è bisogno di tempo. Voglio più controllo della palla e della partita".