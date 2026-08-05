Versioni contrastanti, tra gli sportivi oggi in edicola, riguardo al futuro di Cristian Romero. Secondo La Gazzetta dello Sport, ad esempio, il lavoro della dirigenza nerazzurra per portare l'argentino alla corte di Chivu non è ancora terminato. E non è solo una questione legata all'addio di Pavard.

"Il presidente Marotta e il ds Ausilio - si legge - hanno lavorato col Tottenham e un accordo sulla cifra del trasferimento è stato trovato. Strada spianata? Non proprio, perché manca l'intesa col giocatore. E non è una questione di gradimento, bensì di ingaggio. Il capitano (ormai ex) degli Spurs, chiede 7 milioni di stipendio. Tenendo conto che nello stesso reparto c'è anche Benji Pavard con i suoi 5 milioni annui, il quadro non è sostenibile. Ecco perché si aspetta. Un po' le condizioni (se si creeranno) per vendere il francese, un po' che l'argentino riveda le sue pretese".