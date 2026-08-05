Simpatico siparietto al termine della sfida amichevole tra Inter e Milan. Durante i consueti saluti tra giocatori a fine partita, l'interista Hakan Calhanoglu e il milanista Luka Modric hanno avuto modo di scambiare qualche battuta. A questo proprosito, il campione croato ha ironizzato sul nuovo "taglio" di capelli del giocatore turco, innescando una risata condivisa da entrambi.

Calhanoglu-Modric, le immagini del siparietto