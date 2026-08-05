Dopo aver sanato la frattura nei mesi scorsi, a campionato in corso, stavolta il Napoli non ha tutte queste motivazioni per trattenere Romelu Lukaku, ormai orfano anche del suo principale sponsor Antonio Conte. Il belga non si è presentato come previsto oggi a Castel Volturno per iniziare la nuova stagione con i partenopei, ma non c'è nessuna azione sovversiva dietro questa scelta. Il club infatti, come comunicato attraverso i propri canali, ha concesso al classe '93 qualche altro giorno di riposo prima di aggregarsi alla prima squadra.

Una mossa che tradisce la volontà di separarsi da Lukaku, che adesso avrà qualche giorno in più per riflettere sul proprio futuro lontano da Napoli e, verosimilmente, dalla Serie A. Dall'Europa, forse, perché a spingere per lui in questo momento è l'Atlanta United, in MLS, sulle sue tracce da diverso tempo.