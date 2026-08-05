Notizia importante di mercato oggi dalla Gazzetta dello Sport. Secondo la rosea, infatti, si avvicina sempre di più la permanenza di Aleksandar Stankovic all'Inter. Prova ulteriore. Un'offerta arrivata in sede, in via ufficiale, che è stata respinta sia dal centrocampista che dal club.

"Che il figlio di Dejan avesse estimatori all'estero era cosa nota, ma in una calda giornata di inizio agosto, l'Inter si è trovata davanti a una richiesta formale da parte del Brentford. Quaranta milioni. Questa l'offerta del club di Premier per il centrocampista. L'Inter e il giocatore (insieme alla sua famiglia) hanno declinato. Tutti uniti sul fronte del 'no grazie'", si legge sulla rosea.

In mezzo al campo c'è un certo sovraffollamento, ma il serbo punta a restare dove sta e ha dalla sua una fiducia incondizionata. "Se arriveranno altre proposte verranno ascoltate - è la linea per qualsiasi giocatore - ma in questa fase non c'è alcuna intenzione di privarsi del figlio d'arte", aggiunge il quotidiano.