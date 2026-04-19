Youssouf Fofana, centrocampista del Milan, ha parlato ai microfoni di DAZN, evidenziando il momento dei rossoneri in particolare la situazione dopo aver gettato la spugna per lo Scudetto: "Rabiot ha ragione. Siamo il Milan e dobbiamo alzare il livello in tutte le cose che facciamo sul campo. Se alziamo la tecnica perdiamo meno palloni e abbiamo più fiducia”.

Sezione: Il resto della A / Data: Dom 19 aprile 2026 alle 21:00
Autore: Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
Giornalista pubblicista nato nel 2000. Laureato con il massimo dei voti in Scienze della comunicazione. Cresciuto a pane, sport e libri. Alla continua ricerca della perfezione