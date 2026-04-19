Youssouf Fofana, centrocampista del Milan, ha parlato ai microfoni di DAZN, evidenziando il momento dei rossoneri in particolare la situazione dopo aver gettato la spugna per lo Scudetto: "Rabiot ha ragione. Siamo il Milan e dobbiamo alzare il livello in tutte le cose che facciamo sul campo. Se alziamo la tecnica perdiamo meno palloni e abbiamo più fiducia”.