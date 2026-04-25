Elphege ancora decisivo per il Parma: la formazione di Cuesta piega il Pisa nel finale con il gol del giocatore già protagonista contro il Verona. I ducali esultano al termine dell'incontro perché questi tre punti significano salvezza aritmetica. Ennesima brutta giornata per il Pisa, inchiodato all'ultimo posto e a un passo dalla retrocessione in B. Retrocessione che può arrivare già stasera, se il Lecce dovesse battere il Verona.

Sezione: Il resto della A / Data: Sab 25 aprile 2026 alle 17:05
Autore: Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
Giornalista pubblicista nato nel 2000. Laureato con il massimo dei voti in Scienze della comunicazione. Cresciuto a pane, sport e libri. Alla continua ricerca della perfezione