Alberto Gilardino non è più l'allenatore del Genoa. Il tecnico è stato esonerato dal club, si attende solo il comunicato ufficiale. Al posto dell'allenatore rossoblu arriverà un ex interista, Patrick Vieira, che a breve dovrebbe prendere in mano la guida della squadra ligure.

ULTIM'ORA SERIE A



Genoa, esonerato Alberto Gilardino

Il nuovo allenatore è Patrick Vieira#SkySport #SkySerieA — skysport (@SkySport) November 19, 2024