Dal palco di Castel di Sangro, dove si è svolto l'incontro coi tifosi, il team manager del Napoli Gabriele Oriali si proietta verso la nuova stagione che vedrà i partenopei difendere il titolo di Campioni d'Italia: "Veniamo da un'annata straordinaria dove abbiamo meritato di vincere e ha vinto una squadra vera. Quando dico una squadra vera intendo anche voi, non solo giocatori e staff. Insieme si è vinto. Quest'anno sarà molto più dura, avremo molti più impegni rispetto alla scorsa stagione. Abbiamo scritto una pagina importantissima della storia del Napoli, ora bisogna girare la pagina ed è bianca: sta a noi decidere cosa scrivere, dipende da noi".