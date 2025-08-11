Il neo attaccante del Cagliari Sebastiano Esposito è sbarcato all'aeroporto del capoluogo sardo dove ha ricevuto l'abbraccio caloroso dei tifosi rossoblù e raccontato le sue prime sensazioni per la nuova avventura che sta per cominciare.

"Con Pisacane ci siamo sentiti già da settimane, sono felicissimo di essere qui. - queste le parole del classe 2002 riprese da Tuttocagliari.net - Ho creduto subito nel progetto del Cagliari. Coppa Italia? Spero di poter giocare. Con Caprile e Folorunsho ci siamo sentiti quasi ogni giorno, prima del mio arrivo", ha concluso l'ex Inter.