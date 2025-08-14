Presente ieri sera nella sua Udine in occasione della Finale di Supercoppa tra PSG e Tottenham, l'ex attaccante Oliver Bierhoff ha rilasciato un'intervista alle testate presenti. Tra le risposte, anche un rapido parere sulla lotta Scudetto che sta per iniziare: "Vedo un campionato aperto con Napoli, Inter, Milan, Juventus e le due squadre romane. Il Milan, in quanto tale, deve aspirare almeno a tornare in Champions League. E spero che anche la mia Udinese possa lottare per un posto in Europa.