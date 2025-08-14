Il mercato della Roma continua a muoversi su entrambi i fronti, tra entrate e uscite. Secondo Sportitalia il club giallorosso ha memorizzato il forte interessamento dell'Inter per il centrocampista centrale francese Manu Koné. Il club giallorosso riflette, aspettando i primi contatti tra i due club che potrebbero arrivare a stretto giro di posta. In giornata sono dunque arrivate le indiscrezioni su un possibile cambio di strategia dei nerazzurri: da Lookman a Koné. Nei prossimi giorni ne sapremo sicuramente di più.