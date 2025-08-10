Igor Tudor, tecnico della Juventus, ha parlato a TuttoSport della prospettiva della prossima Serie A, concentrandosi sulle big, ma non solo. Sarà un'annata dura? Ci sono gli avversari, ecco. Io mi aspetto un’annata molto difficile, con dei tecnici forti. A volte non succede, a volte sì: è il calcio. Stavolta sarà complicato”, ha detto il tecnico dei bianconeri.