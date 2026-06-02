Una giornata speciale nel cuore di New York per offrire una sorta di celebrazione al calcio italiano, grande assente ai Mondiali 2026. Domenica 7 giugno il Presidente della Fifa Gianni Infantino prenderà parte a una serie di eventi dedicati alla comunità italiana e italoamericana della città, culminando con un’esclusiva partita delle FIFA Legends. Grande attesa soprattutto per la sfida benefica 7 contro 7 in programma alle ore 17 al Rocco B. Commisso Soccer Stadium della Columbia University, terreno intitolato all'ex presidente della Fiorentina scomparso qualche mese fa, che vedrà protagonisti alcuni dei nomi più iconici del calcio italiano degli ultimi decenni.

Tanti grandi ex (anche dell'Inter) attesi in campo

Tra le leggende del calcio confermate scenderanno infatti in campo Roberto Baggio, Alessandro Del Piero, Christian Vieri, Marco Materazzi, Alessandro Nesta, Gianluca Pagliuca, Christian Panucci, Vincenzo Iaquinta e Cristian Zaccardo: un autentico concentrato di storia azzurra tra Palloni d’Oro, campioni del mondo e protagonisti delle grandi notti europee e mondiali. L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra FIFA, Don Luigi Portarulo e la Grow Together Foundation, organizzazione no-profit impegnata nella promozione di attività sportive, culturali e solidali per la comunità italoamericana di New York. La giornata inizierà alle ore 12 con una Santa Messa in lingua italiana celebrata presso la storica Old St. Patrick’s Cathedral di Manhattan, seguita alle 13 da un “meet & greet” dedicato soprattutto ai più giovani, che avranno l’opportunità di incontrare da vicino i propri idoli.