Nella ricca lista di giovani convocati dal ct Silvio Baldini per il test tra Italia e Lussemburgo c'è anche il nome di Pio Esposito, uno dei pochi 'superstiti' della precedente esperienza azzurra sotto la guida di Gennaro Gattuso, culminata con la disastrosa mancata qualificazione al Mondiale. Raggiunto da Sky Sport alla vigilia dell'amichevole, l'attuale ct azzurro si proietta all'appuntamento di domani lasciando anche un parere positivo sul centravanti dell'Inter: "L'emozione c'è stata prima di arrivare a Coverciano, in quel mese in cui mi è stato detto che avrei fatto queste partite. Una volta messo piede a Coverciano era inutile farsi prendere da certe emozioni, ora dobbiamo giocare".

L'umilità di Esposito e Donnarumma

"I ragazzi si sono allenati benissimo, sono un gruppo stupendo ma lo sapevo perché ce l'ho in mano da quasi un anno. Siamo rimasti veramente sorpresi dall'atteggiamento di Donnarumma e Pio Esposito che si sono messi a disposizione e la cosa strana è che hanno ringraziato il gruppo di essere stati accettati. Vederli così umili e allo stesso livello degli altri è bellissimo. Secondo me c'è tanto in questo gruppo, perché sono giocatori bravissimi, che già giocano in Serie A e sono nel momento in cui possono esplodere, come successo a Palestra e a Pisilli, che sono entrati nel grande calcio e facevano parte del nostro gruppo. Normale che ci sia emozione, le emozioni sono quelle che danno un senso alla tua vita, alla tua parte spirituale. Senza emozioni che persona sei? La tua sensibilità di fa vivere la tua vita al massimo, ma senza emozioni non esisti".