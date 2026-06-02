È durata 70 minuti la partita di Petar Sucic, centrocampista dell'Inter, con la maglia della Nazionale croata di Zlatko Dalic impegnata quest'oggi in un'amichevole di preparazione per i porssimi Mondiali a Fiume contro il Belgio di Rudi Garcia. Prestazione ordinata con un bell'assist non concretizzato da Josip Stanisic al ventesimo, quella del giocatore nerazzurro, che poi ha lasciato il campo ad Andrej Kramaric, non prima di aver giocato qualche minuto in compagnia del cugino Luka, entrato nel secondo tempo al posto di Mateo Kovacic. La gara si è conclusa col punteggio di 2-0 per i Rode Duivels grazie alle reti segnate al 38esimo minuto da Youri Tielemans e da Romelu Lukaku in pieno recupero.