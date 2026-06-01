Il Sassuolo ha esercitato quest'oggi il diritto di riscatto da 7 milioni di euro per acquistare a titolo definitivo dall'Ipswich Town Arijanet Muric. Il portiere kosovaro era arrivato in neroverde in prestito nella scorsa estate: il bilancio dopo la prima stagione di A è 32 presenze, 43 gol concessi, e 6 clean sheets. Una notizia che per certi versi sorprende, visto e considerato che qualche giorno fa lo stesso Muric aveva esplicitato la sua intenzione di lasciare l'Emilia-Romagna per motivi personali.

Nemmeno un mese fa le sue dichiarazioni

Queste le dichiarazioni di Muric risalenti allo scorso 13 maggio: "Non intendo giocare per il Sassuolo nella prossima stagione. Con la fine del prestito, finisce anche il mio tempo qui. Ho informato il club che non voglio rimanere qua dopo questa stagione per motivi personali". Vedremo quale sarà il destino di Muric, che eventualmente garantirebbe al Sassuolo l'ennesima grossa plusvalenza della propria storia in caso effettivo di cessione.