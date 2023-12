Si chiude con la vittoria della Roma sul Napoli la 17esima giornata di Serie A. All'Olimpico, i giallorossi approfittano della follia di Matteo Politano che si fa espellere per un calcio gratuito a Nicola Zalewski lasciando in dieci uomini i suoi dal 66'. Esattamente dieci minuti dopo, al termine di un'azione insistita della squadra di José Mourinho, Lorenzo Pellegrini raccoglie in area un tiro di Stephan El Shaarawy deviato e lo gira di prima alle spalle di Alex Meret.

Uno a zero per i capitolini, che in pieno recupero trovano il raddoppio con Romelu Lukaku restando attaccati alla zona Champions, a -3 dal Bologna quarto in classifica. Serata nerissima, invece, per Walter Mazzarri, che sprofonda al settimo posto e nel finale perde anche Victor Osimhen per doppia ammonizione.