Dopo 22 giorni di terapie e di lavoro in palestra, Lautaro Martinez ha cominciato la seconda fase della riabilitazione per provare a rientrare il 22 marzo in Fiorentina-Inter, come riporta oggi La Gazzetta dello Sport. Il polpaccio, si legge, non sta dando più fastidio ed è confortante per il gruppo sapere che presto il capitano tornerà a disposizione.

Nell'articolo si racconta di un'Inter strettamente dipendente dall'argentino: con lui in campo si vincono il 77% delle partite, senza si scende al 40. E da quando è assente la squadra ha segnato cinque gol in cinque gare, zero nelle ultime due contro Como e Milan.

La sua leadership è testimoniata da tanti aspetti, è quello che spiega ai nuovi il senso dell'Inter, si assume le responsabilità in campo e persino quando è infortunato, come nel derby, si fa sentire dalla panchina. Domani dovrebbe tornare in tribuna, ma contro i rossoneri è stato il primo a scattare a fine partita verso Doveri per manifestare il proprio dissenso dopo il "mani" di Ricci non punito col rigore.

Del suo ritorno a correre si compiace anche l'Argentina, che spera di averlo il 27 marzo contro la Spagna per la Finalissima. A quella partita Lautaro arriverà probabilmente dopo aver giocato non più di mezz'ora contro la Fiorentina.