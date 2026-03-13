Rivoluzione inevitabile per l'Inter. Ne è convinto il Corriere della Sera, che fa il punto sulle strategie nerazzurre in sede di mercato che prevedono un robusto intervento sulla rosa attuale, una ristrutturazione massiccia. Su questo peseranno i giocatori in scadenza di contratto, anche se Henrikh Mkhitaryan conserva ancora qualche possibilità di rimanere rispetto a Francesco Acerbi, Matteo Darmian e Stefan de Vrij, difensori colonne portanti dell'Inter di Simone Inzaghi che potrebbero essere in parte sostituiti dall'arrivo di Tarik Muharemovic del Sassuolo, in cima alla lista delle preferenze. Delicata la situazione della porta, dove Yann Sommer saluterà. Piero Ausilio sta valutando diversi profili, da Guglielmo Vicario ad Andrij Lunin.

Dal canto suo, Cristian Chivu ha fatto due richieste specifiche: un centrocampista fisico incursore come Manu Koné e un attaccante-esterno veloce come Moussa Diaby, già cercato lo scorso gennaio. Occhio anche a Marco Palestra, qualora un club estero esercitasse la clausola di Denzel Dumfries. Hakan Calhanoglu molto probabilmente tornerà in Turchia.