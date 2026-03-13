Sarà una giornata decisiva, secondo La Gazzetta dello Sport, per capire se Alessandro Bastoni potrà esserci o meno domani contro l'Atalanta. Dipenderà dal dolore che avvertirà, perché per fortuna gli esami hanno escluso frattura o un edema osseo.

Evidentemente non è un periodo particolarmente fortunato per il centrale mancino dell'Inter, che oggi proverà a capire se potrà allenarsi o meno in gruppo. In caso di assenza, Bastoni verrà eventualmente sostituito da Carlos Augusto in retroguardia.