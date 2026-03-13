Moussa Diaby aspetta ancora l'Inter. E l'Inter, come riporta oggi il Corriere dello Sport, ci sta ancora pensando. Le partite in Champions League dimostrano sempre di più come ci sia necessità di avere qualità nell'uno contro uno, nella propensione alla verticalità. E l'attaccante, che i nerazzurri hanno provato a prendere sbattendo contro le resistenze dell'Al-Ittihad, può dare queste qualità in più alla rosa.

Il nodo, anche la prossima estate, sarà sempre lo stesso dello scorso inverno: convincere il club giallonero. La differenza è che ci sarà molto più tempo per l'opera di convincimento. In ogni caso, secondo il Corsport, l'identikit è tracciato e Diaby è uno dei nomi che si seguiranno ancora. E per il grande acquisto non ci sarà bisogno di un addio in contemporanea di Thuram.