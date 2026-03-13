"Insieme all'Inter, la Juventus è la squadra più forte del campionato". Questo il pensiero di Kosta Runjaic, allenatore dell'Udinese che domani affronterà i bianconeri di Spalletti in campionato: "È una squadra di qualità, ruota molto, attacca, i giocatori sono sicuri palla al piede, sanno come trovarsi, dovremo essere pronti ad affrontarli. Dovremo sfruttare tutte le nostre capacità per metterli in difficoltà", le dichiarazioni in conferenza stampa.