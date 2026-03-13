Non solo una semplice visita di cortesia, quella di oggi nella sede nerazzurra di Viale della Liberazione: Diego Milito ha vestito anche i panni ufficiali di presidente del Racing Avellaneda, parlando col suo omologo Giuseppe Marotta anche della situazione legata alla permanenza anche per la prossima stagione di Valentin Carboni, il giocatore costretto ad un nuovo stop per un grave infortunio. Il canale X ufficiale della comunicazione dell'Academia fa sapere che i risultati di questo colloquio sono stati molto positivi.

Sezione: Focus / Data: Ven 13 marzo 2026 alle 19:43
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.