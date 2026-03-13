Il grande ritorno di Diego Milito nella sede dell'Inter culmina con le dichiarazioni rilasciate dal Principe ai canali ufficiali del club nerazzurro, dove testimonia la sua emozione particolare: "Innanzitutto quando torno a Milano è sempre una grandissima emozione. La sento casa mia, sono passati tanti anni ma l'affetto della gente e di tutta la società per me è un motivo d'orgoglio. Sarò sempre grato all'Inter, per me è sempre un grandissimo piacere essere qui". Milito parla poi dell'impegno di domani pomeriggio contro l'Atalanta: "Sicuramente è una partita importante, soprattutto dopo il derby. Credo che l'Inter abbia tutte le armi per poter fare una grande partita e vincere, anche se l'Atalanta è una grande squadra. Sarà importante soprattutto per lo Scudetto".

L'argentino, nell'anno del Triplete, vide l'attuale allenatore nerazzurro Cristian Chivu segnare la sua prima rete con la maglia dell'Inter: "Ricordo perfettamente quella gara, era in un momento importante della stagione. Sono felicissimo che Chivu sia l'allenatore dell'Inter, credo che ha grande valore per essere un grandissimo allenatore. Lo ha dimostrato in Primavera e lo sta dimostrando anche in prima squadra, dove sta facendo molto bene. Non ho dubbi che farà un grandissimo percorso all'Inter, mi auguro con tutto il cuore possa vincere questo Scudetto".