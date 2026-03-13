Intervenuto su TMW Radio, l'ex portiere Simone Braglia ha parlato delle due squadre di milano. La gara di domani? "Vedo un'ulteriore imbarcata dell'Atalanta. L'Inter, dopo il ko contro il Milan, se recupera qualche giocatore non c'è partita. Per me il Milan ha vinto il campionato domenica scorsa. I due derby valgono il campionato per il Milan, in questo senso. Così ha vinto il suo campionato. Il Milan con la Lazio rischia".