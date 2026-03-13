Cristian Chivu non parlerà in conferenza stampa alla vigilia di Inter-Atalanta. Come riporta oggi La Gazzetta dello Sport, era già accaduto in passato in settimane con i tre impegni, ma non in quelle senza gare infrasettimanali. Evidentemente, dopo il derby, la scelta è quella del silenzio e di concentrarsi il più possibile sulla partita, anche se l'allenatore dovrebbe parlare domani nel pre-gara della sfida ai bergamaschi.