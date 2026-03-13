Il pareggio per 1-1 tra Bologna e Roma e la vittoria della Fiorentina regalano qualche punto all'Italia nel season ranking Uefa, che "regala" un posto ciascuno in più per la prossima Champions League alle prime due della classifica finale.

L'Inghilterra continua a dominare coi suoi 22.847 punti, davanti alla Spagna con 18.406, terza la Germania a 18.142. L'Italia sale a 17.938, più distante il Portogallo a 17.000, ma la settimana prossima la Serie A è praticamente certa di incassare l'eliminazione dell'Atalanta e dall'Europa League uscirà per forza di cose una tra Bologna e Roma.