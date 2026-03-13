Andriy Shevchenko, presidente della Federcalcio ucraina ed ex stella del Milan, ha parlato proprio dei rossoneri a margine del World Legends Padel Tour 2026: "Allegri sta facendo un grande lavoro perché ha portato energia positiva, ha dato un assetto tecnico alla squadra e l'ha resa competitiva. A qualcuno piace, a qualcun altro no, ma ho visto Milan carico e positivo contro l'Inter nel derby".