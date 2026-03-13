Pio Esposito è diventato una certezza nelle rotazioni di Cristian Chivu, ma ora è il momento del salto di qualità. Secondo l'analisi di Tuttosport, l'attaccante ha sfruttato le opportunità avute finora, ha dato gol e dimostrato di saper gestire la pressione, ma nel mese di marzo ha faticato come il resto dei compagni e già contro l'Atalanta sarà fondamentale un suo apporto superiore rispetto alle recenti uscite.

Senza Lautaro, l'intesa con Bonny e Thuram non sembra la stessa. Ha anche giocato meno con gli altri compagni, rispetto all'argentino e in più Thuram non è quello dei tempi migliori. Fatto sta che, dopo la rete in Norvegia, al Bodo/Glimt, non ha più visto la porta.