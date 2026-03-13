Intercettato a margine del World Legends Padel Tour in corso a Milano, Alessandro Costacurta si esprime anche sulla corsa scudetto dopo il derby vntro dal Milan contro l'Inter lo scorso weekend. Questo quanto raccolto da FcInterNews.it: "L'Inter è vero, arriva dal derby. Però quei punti di vantaggio, vi assicuro, io li ho avuti tante volte e fanno stare sereni, non li innervosiscono anche se arrivano da una sconfitta. Io credo che alla fine il campionato, per quel che riguarda il titolo, sia già terminato. Dietro invece sarà una bella lotta, perché poi ci sono tante squadre che possono arrivare nella centra".

Nel video qui sotto tutte le dichiarazioni dell'ex difensore rossonero.