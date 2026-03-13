Alessandro Bastoni continua a lavorare a parte: il dolore per la botta presa nel derby non è ancora passato e le chance di vederlo in campo per Inter-Atalanta diminuiscono. Oggi verrà fatto un nuovo punto della situazione, come riporta il Corriere dello Sport: potrebbe accomodarsi anche in panchina.

Sempre sul quotidiano si sottolinea come Thuram sia avviato a riprendersi un posto dal 1' al fianco di Esposito, mentre Dumfries potrebbe partire titolare come accomodarsi in panca. La sua autonomia, infatti, resta ridotta. Dubbi anche a centrocampo: è ballottaggio tra Sucic e Mkhitaryan.