"Penso che l’Inter sia ancora favorita, è una grande squadra. Il Milan deve continuare a fare le sue partite, con l’obiettivo di restare tra le prime quattro. Certo, mancano tante gare. Tutto può succedere". Così Nelson Dida commenta a La Repubblica la lotta scudetto in atto tra Inter e Milan.

"Il distacco è frutto degli inciampi con le medio-piccole. Ha dimostrato contro le grandi di essere forte, all’altezza. Come successo con l’Inter due volte - dice Dida riguardo ai rossoneri - Però quel livello va tenuto in ogni partita. Oggi avrebbe potuto essere più vicino alla vetta".