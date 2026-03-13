Su Tuttosport si parla del presente e del futuro di Alessandro Bastoni. Il momento è delicato, visti i fischi che lo stanno accompagnando quando l'Inter è ospite negli stadi altrui, a seguito di quanto avvenuto in Inter-Juventus.

Il giocatore ha ricevuto pieno supporto da Chivu, dall'Inter e da Gattuso. Persino dagli avversari, come Fabregas. Il clima ostile però aprirebbe, secondo il quotidiano, uno spiraglio verso l'estero. Finora ha sempre detto al suo agente, Tullio Tinti, di non valutare proposte al di fuori dell'Inter. Ma da un po' il Barcellona lo sta corteggiando. Bastoni è uno di quelli che il club non vorrebbe mai cedere, se non davanti a offerte irrinunciabili, persino difficili da quantificare (60-70 milioni di euro?). Una cessione che resta improbabile e che cambierebbe il mercato, andando a toccare la catena di sinistra, punto di forza della squadra.