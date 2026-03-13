Dopo il derby di Milano, finito tristemente ancora una volta a favore del Milan, l’Inter è chiamata a reagire domani pomeriggio contro un’altra cugina: l’Atalanta. La squadra di Raffaele Palladino, unica italiana superstite in Champions League, è reduce da un confronto casalingo col Bayern Monaco che le ha rotto le ossa, ma non le certezze e vorrà dimostrarlo a San Siro, riprendendo il suo destino in mano in campionato dove non vince dalla gara dello scorso 22 febbraio col Napoli. Dopo il successo contro i campioni d'Italia in carica, la Dea ha ottenuto un ko in casa del Sassuolo e un pari con l’Udinese che ha complicato i piani di rincorsa sulla Juve, momentaneamente a +4.

La posta in gioco dell’Inter è però ben più scottante di un sesto posto e l'Atalanta arriva proprio nel momento più adatto per i nerazzurri, che hanno subito l’occasione di voltare pagina dopo il derby e zittire malelingue e brutti pensieri. Scacciare i fantasmi lavorando a testa bassa e concentrati. E per l'appunto niente conferenza stampa della vigilia per Cristian Chivu che ora, in silenzio, contro un’altra nerazzurra dovrà riappropriarsi del diritto di alzare la voce.