L'Inter considera Francesco Pio Esposito un giocatore intoccabile. Lo dice Fabrizio Romano, commentando i rumors di mercato circolati attorno all'attaccante classe 2005, per il quale, al contrario da quanto è emerso su alcuni media, l'Arsenal non ha mai avviato una negoziazione, fermandosi semplicemente all'attività di scouting. In Premier League, però, c'è un club che sarebbe pronto a fare sul serio per l'ex Spezia dal punto di vista dell'offerta economica: si tratta del Newcastle, che in passato ha già pescato dalla Serie A. Tuttavia, non ci sono aperture da Viale della Liberazione, come peraltro aveva già anticipato Beppe Marotta qualche settimana fa.

Quanto alle possibili entrate estive, nelle ultime ore è riemerso il nome di Manu Koné in chiave nerazzurra, un giocatore super apprezzato da Piero Ausilio e Cristian Chivu, come testimoniato dal tentativo fatto lo scorso agosto, poi andato a vuoto. In questo momento non risultano nuovi contatti tra le parti e, anzi, la Roma ha già fatto capire che non intende fare sconti.