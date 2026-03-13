Nove giorni per presentarsi al meglio a Fiorentina-Inter. E' scattato il countdown per Lautaro Martinez che, come riporta il Corriere dello Sport, continua a lavorare a parte ma con un'enorme voglia di tornare in campo. Non è escluso, secondo il quotidiano, che possa andare di nuovo in panchina come contro il Milan per dare il suo sostegno da vicino ai compagni.

Tra gli obiettivi per il finale di stagione, il "Toro" ha davanti Scudetto, Coppa Italia, Finalissima con l'Argentina e la classifica cannonieri che oggi comanda a quota 14 gol, davanti a Leao, Davis, Douvikas, Hojlund, Yildiz e Nico Paz con 9. Un traguardo comunque più indietro, nelle gerarchie, rispetto al raggiungimento dell'ottavo trofeo in maglia Inter (finora due Scudetti, due Coppe Italia e tre Supercoppe Italiane) e del quinto con l'Argentina (Mondiale, due Coppe America e Coppa dei Campioni Conmebol-Uefa).