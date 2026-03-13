L’Inter torna in campo a San Siro per riprendere la sua corsa di testa in campionato sfidando un’Atalanta vogliosa di rivalsa dopo la disfatta contro il Bayern Monaco. I ragazzi di Chivu hanno vinto gli ultimi sette scontri diretti in Serie A (nove comprese le coppe) sono imbattuti nei 16 match più recenti: anche sabato pomeriggio le quote – riporta Agipronews - premiano i milanesi, il cui successo è in lavagna a 1,53 su Snai e 1,54 su William Hill contro il 5,75 del segno '2', assente ormai dal 2013. Nel mezzo, a 4,30, il pareggio.

La Dea non trova il gol in Serie A contro la Beneamata da 360 minuti, quattro partite esatte, ma questa volta comanda il Goal, a 1,80, sul No Goal dato a 1,91. Tra i risultati esatti quello favorito è l’1-0 a 7,00, mentre il terzo 4-0 consecutivo a Milano sale a 25.

Thuram ritroverà il posto da titolare dopo il forfait nel derby: il francese, a segno due volte nel 4-0 dell’agosto 2024, è in pole tra i marcatori a 2,01, mentre Nicolò Barella, già tre gol in carriera contro l’Atalanta, è offerto a 4,72. Tra gli ospiti Scamacca ha siglato tutti gli ultimi nove gol al Gewiss Stadium: il primo gol in trasferta nel 2026 per il centravanti azzurro è fissato a 3,32. Occhio anche ai soliti inserimenti di Mario Pasalic, ultimo marcatore atalantino a San Siro: la doppia cifra stagionale del croato paga 6,90 volte la posta.