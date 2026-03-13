Ieri sera all'Estadio Abanca-Balaidos di Vigo il Centa è andato vicino a vincere la partita di andata degli ottavi di finale di Europa League contro il Lione di Paulo Fonseca, grazie alla rete di Javi Rueda al 25esimo del primo tempo. Al minuto 87 però Endrick, in prestito dal Real Madrid, con un sinistro da fuori area ha firmato il suo primo gol nella competizione portando il risultato sul pareggio definitivo.

Sul gol del brasiliano però è evidente l'errore dell'ex nerazzurro Ionut Radu, che si lascia passare goffamente sotto la pancia il pallone lasciandolo finire oltre la linea di porta e rovinando così quella che era stata una prestazione più che positiva.