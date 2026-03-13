Tra i protagonisti del World Legends Padel Tour 2026, l'ex centrocampista della Nazionale croata Ivan Rakitic si è soffermato ai microfoni di Sportitalia a margine dell'incontro con l'amico Luka Modric. Parlando anche della rincorsa Scudetto del Milan: “Beh, sicuramente è difficile. Credo che l’Inter sta facendo una stagione molto importante. Il Milan deve continuare con fiducia e con fiducia in Luka: se ci sarà un’opportunità, il Milan le sfrutterà“.